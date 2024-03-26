Чи варто чекати на потепління: прогноз погоди в Києві на завтра

До нас завітає антициклон Niklas

Почався тиждень у Києві з хмарної погоди, місцями дощаної. Проте вже завтра, 27 березня, у столиці буде сонце.

Опадів у цей день не очікується. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

День буде теплим, частенько із-за хмар виглядатимуть сонячні промінчики. Температура повітря вночі впаде до +2°…0°, вдень підійметься до +11°…+13°. Вітер південно-східний, швидкість поривів близько 5 м/с.

Карта погоди на 27 березня

Народний синоптик Наталія Діденко відзначає, що потепління пов'язане з переважанням антициклону Niklas. Тому у середу, 27 березня, переважатиме суха, навіть сонячна погода.

За словами синоптика, до кінця тижня стовпчики термометрів піднімуться до +17…+20 градусів тепла.

Нагадуємо, 28 березня у Києві завершиться опалювальний сезон. Відповідне рішення ухвалила міська влада, оскільки очікується стабільне суттєве потепління.

Для завершення опалювального сезону потрібно, щоб протягом трьох діб поспіль середньодобова температура повітря утримувалася на рівні не нижче +8 градусів. Синоптик Діденко порахувала і заспокоїла: "Вже можна вимикати опалення".

"Завтра, наприклад, вночі +2, а вдень +12 градусів. Отже, середня добова температура повітря буде +7 градусів. Ще гріємося в помешканнях! Проте вже у четвер вночі очікується +6, а вдень +14 градусів. Пополам вже буде +10 градусів. Надалі очікується ще тепліше", — підкреслила вона.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Києві до Великодня. варто чекати перепадів температур та опадів, що є типовими для весни.