В Киеве протестуют против строительства церкви УГКЦ: фото, видео

Местные требуют сделать сквер на этом участке

В Киеве набирает обороты скандал вокруг строительства храма вблизи к детскому саду. Вечером 1 апреля жители улицы Северной вышли на протест против забора, возведенного на территории, где планируется строительство церкви.

Людей было много. Об этом сообщает местный телеграм-канал "Жизнь Оболонь".

Не боясь "титушек", которых, вероятно, привлек заказчик строительства, протестующие призвали остановить строительство церкви Пресвятой Троицы. Оно происходит вблизи к домам, школе и детской поликлинике. По их мнению, на этом участке должен быть сквер.

Также жители Оболони требуют от городских властей проведения общественных слушаний.

Уже на возведенном заборе дети повесили плакаты "Гроші на ЗСУ", "Не на часі".

Местные против религиозного сооружения вблизи детского сада

Участники группы "Оболонь" в Facebook отмечают, что все официальные обращения жителей в КГГА были проигнорированы. Местные просят председателя Оболонской рады Кирилла Фесика отреагировать и дать разъяснения по объекту строительства.

Также Украинскую Греко-католическую церковь, которая планирует построить храм на улице Северной, также можно считать пострадавшей стороной. УГКЦ получила участок в постоянное пользование для строительства по решению Киевской городской рады.

Киевляне требуют пояснений от Киеврады о предоставлении участка УГКЦ.

Напомним, 1 апреля на улице Северной собрались неизвестные люди, которые "охраняли" строительство храма. Жители района называют их "титушками". Через день там успели возвести забор. Также присутствовала полиция.

Ранее "Телеграф" писал, что Киеврада поддержал петицию о сохранении исторической усадьбы Грубера. На ее месте планировали построить современный офисный центр. По словам активистов, за проектом застройки мог стоять экс-футболист Андрей Шевченко.