В центре Киева двое мужчин устроили жестокую драку: видео

Махали кулаками по неизвестной причине

В Киеве два молодых человека устроили драку посреди белого дня. "Рингом" стал столичный Крещатик.

Видео появилось в местном телеграм-канале "Труха Киев". Причина конфликта — неизвестна.

Напоминаем, в столичном метро мужчина в спортивной форме избил парня с рыжими волосами. Причиной конфликта стал нестандартный внешний вид потерпевшего.

Событие произошло на синей ветке метрополитена прямо в вагоне метро на глазах десятков пассажиров. В сети утверждают, так называемый "офник" избил "неформала" за его внешний вид, а именно волосы яркого оранжевого цвета.

Нападавший несколько раз нанес удар парню кулаком в лицо. Он упал на сиденье, но это не остановило злоумышленника, и он продолжил избивать. Нападавшего не смутило, что в вагоне метро находятся другие люди, которые кричали и просили его прекратить махать кулаками.

Одна женщина схватила хулигана за рукав, другой пассажир помог его удержать и оттащить от пострадавшего.

Ранее "Телеграф" писал, в Киеве объявил приговор двум мужчинам, которые жестоко избили парня на Крещатике. Их признали виновными в причинении тяжких телесных повреждений и воровстве.