У центрі Києва двоє чоловіків влаштували жорстоку бійку: відео

Махали кулаками з невідомої причини

У Києві два молодих чоловіки влаштували бійку посеред білого дня. "Рингом" став столичний Хрещатик.

Відео з'явилося в місцевому телеграм-каналі "Труха Київ". Причину конфлікту — невідомо.

Нагадуємо, у столичному метро чоловік у спортивній формі побив хлопця із рудим волоссям. Причиною конфлікту став нестандартний зовнішній вигляд потерпілого.

Подія сталася на синій гілці метрополітену, просто у вагоні метро на очах десятків пасажирів. У мережі стверджують, так званий "офнік" побив "неформала" за його зовнішній вигляд, а саме волосся яскравого помаранчевого кольору.

Нападник кілька разів завдав удару хлопцю кулаком в обличчя. Той упав на сидіння, але це не зупинило зловмисника, і він продовжив бити. Нападника не збентежило, що у вагоні метро перебувають інші пасажири, які кричали та просили його припинити махати кулаками.

Одна жінка вхопила хулігана за рукав, а інший пасажир допоміг його утримати та відтягнути від потерпілого.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві оголосив вирок двом чоловікам, які жорстоко побили хлопця на Хрещатику. Їх визнали винними у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та крадіжці.