Суд избирал меру пресечения подозреваемому в убийстве школьника в Киеве: фото, видео

Злоумышленник отказывается от комментариев

Во вторник, 9 апреля, в Печерском суде Киева избрали меру пресечения мужчине, подозреваемому в убийстве подростка на фуникулере. Его отправили в СИЗО на два месяца без возможности внесения залога.

Об этом сообщает "hromadske". Судья удовлетворила ходатайство адвоката о проведении заседания в закрытом режиме.

Журналисты не присутствовали в зале. Защита аргументировала это тем, что подозреваемому угрожают, а на суде будут разглашаться личные данные. Кроме этого, он не доверяет "средствам информации, которые распространяли недостоверные данные о происшествии".

Фото из зала суда

Обвиняемый отказывался от комментариев.

Подозреваемый в убийстве подростка

Также в сети появилась запись с комментарием адвокат обвиняемого по убийству 16-летнего парня.

Правоохранители просили избрать фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Мужчина ничего не комментирует

Как ранее сообщал "Телеграф", злоумышленнику объявлено подозрение в совершении умышленного убийства. Экспертиза показала, что в момент нападения на подростка, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ГБР отметили, что подозреваемый не признает своей вины. Он сослался на статью 63 Конституции Украины, которая дает право не давать показания против себя.

Напомним, в воскресенье, 7 апреля, на станции киевского фуникулера был убит 16-летний подросток. Парня толкнул 30-летний мужчина и подросток налетел на перерезавшее ему горло стекло. Он скончался на месте происшествия от значительной потери крови.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве суд объявил приговор двум мужчинам, жестоко избившим парня на Крещатике. Их признали виновными в причинении тяжких телесных повреждений и воровстве.