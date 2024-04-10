Воспользовались отсутствием Кличко? Следующую сессию Киеврады могут признать нелегитимной: что это значит

Вопреки процедуре добавили в Повестку дня скандальные земельные вопросы

Сессия Киеврады, запланированная на 11 апреля, может быть признана нелегитимной из-за нарушения процедуры. 1 апреля мэр Киева Виталий Кличко издал распоряжение о созыве сессии на 11 апреля.

На сайте Киеврады в тот же день не была обнародована Повестка дня, а также не собирался Президиум рады. Об этом сообщает Общественная рада при КГГА.

Согласно действующему законодательству, изменять повестку дня после распоряжения можно только во время его утверждения на самой сессии, например, неотложными вопросами.

3 апреля, несмотря на отсутствие Повестки дня, состоялось заседание земельной комиссии Киеврады, на котором рассматривались скандальные вопросы, связанные с выделением земельных участков. 4 апреля, уже после заседания земельной комиссии, на сайте рады появилась обнародованная Повестка дня, включавшая те же земельные вопросы, которые рассмотрены на комиссии.

По информации Общественной рады при КГГА, кто-то в аппарате Киеврады воспользовался отсутствием находящегося в командировке мэра Кличко и вопреки процедуре добавил в Повестку дня скандальные земельные вопросы.

Если на сессии 11 апреля будут рассмотрены вопросы, которые рассматривались на комиссии 3 апреля, это может стать основанием для признания сессии нелегитимной. Затем Верховная Рада может передать полномочия Киеврады новому начальнику КМВА.

Ранее "Телеграф" писал, что Киевская облрада объявил два тендера на общую сумму 620 тысяч гривен. Один из них – на закупку межсетевого экрана "файервол" за 495 тысяч гривен.