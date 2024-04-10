Депутат Киеврады возглавила один из престижных вузов столицы: что известно

Решение принято на основе рекомендации Наблюдательной рады

После скандала с бывшим главой Национального авиационного университета Максимом Луцким, 10 апреля исполняющим обязанности ректора стала депутат Киеврады Ксения Семенова. До этого этот пост занимал Владимир Шульга, который 9 апреля покинул работу, чтобы возглавить другой университет.

Об этом сообщил глава наблюдательной рады НАУ Петр Чернышев в эфире YouTube-проекта Forbes "Business Breakfast с Владимиром Федориным".

Семенова не новый человек в НАУ. Она выпускница этого университета, а также на протяжении многих лет работала там преподавателем.

По словам Чернышева, конкурс на должность ректора НАУ будет объявлен в мае этого года. Он продлится три-четыре месяца, после чего будет избран новый постоянный руководитель вуза.

Позже о своей новой должности написала пост в Facebook и Ксения Семенова. Она отметила, что это первое такое решение Министерства образования и науки, принятое на основе рекомендации Наблюдательной рады.

"Я, считайте, наследственный педагог, знаю, что такое атмосфера научного поиска с детства, и что такое ГВФ тоже знаю с дошкольного возраста. Но я не человек этой системы. Я не понимаю ценности формальных титулов, за которыми ничего не стоит, жесткой иерархии, статусности, неуместной бюрократии, приписывания в статье ничего не писавших авторов плагиата", — пишет депутат.

По словам Семеновой, в 2015 году она с группой активных людей пыталась инициировать изменения в НАУ, но тогда не было поддержки со стороны государства.

"Теперь позиция государства по НАУ — делать хороший инженерный университет. Наблюдательная рада настоящая, она работает и принимает решения. Председатель НР — Чернышев, человек тоже из научной семьи, но из бизнеса. Координирует проект со стороны правительства — Михаил Федоров. Следят за тем, что происходит — все", — подчеркивает недавно назначенная и.о. ректора.

Она уверена, что у НАУ есть значительный потенциал, и она с оптимизмом смотрит на будущее университета.

"У НАУ крутой потенциал и очень больно было смотреть последние 10 лет, как университет уничтожают. Теперь множество профессионалов и выпускников НАУ готовы приобщиться к реформе университета. Есть люди внутри, на которых не страшно опереться. Все должно получиться", — добавила Семенова.

Семенова опубликовала символическое фото

В СМИ распространяется информация, что Ксения Семенова стала первой женщиной, возглавившей Национальный авиационный университет, но это не совсем так.

В 2015 году МОН утвердило Тамару Иванову исполняющей обязанности ректора НАУ. Ее назначение состоялось после того, как предыдущий ректор университета был задержан за взятку.

Ранее "Телеграф" писал, что от Кличко требуют убрать сгоревшие и заброшенные автомобили с улиц Киева. Депутат Киеврады Ксения Семенова отмечает, что большинство поврежденных авто не стоят на парковочных местах, а мешают выходу из подъездов, проезду пожарных машин, уборке улиц и доступу к укрытиям.