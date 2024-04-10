Депутатка Київради очолила один із престижних вишів столиці: що відомо

Рішення прийнято на основі рекомендації Наглядової ради

Після скандалу з колишнім очільником Національного авіаційного університету Максимом Луцьким, 10 квітня виконувачем обов’язків ректора стала депутатка Київради Ксенія Семенова. До цього цю посаду обіймав Володимир Шульга, який 9 квітня покинув роботу, щоб очолити інший університет.

Про це повідомив голова Наглядової ради НАУ Петро Чернишов в ефірі YouTube-проєкту Forbes "Business Breakfast з Володимиром Федоріним".

Семенова не нова людина в НАУ. Вона є випускницею цього університету, а також протягом багатьох років працювала там викладачем.

За словами Чернишова, конкурс на посаду ректора НАУ буде оголошений у травні цього року. Він триватиме три-чотири місяці, після чого буде обрано нового постійного керівника вишу.

Згодом про свою нову посаду написала пост у Facebook і Ксенія Семенова. Вона зазначила, що це перше таке рішення Міністерства освіти і науки, яке прийнято на основі рекомендації Наглядової ради.

"Я, вважайте, спадкова освітянка, знаю, що таке атмосфера наукового пошуку з дитинства, і що таке ГВФ теж знаю з дошкільного віку. Але я не людина цієї системи. Я не розумію цінності формальних титулів, за якими нічого не стоїть, жорсткої ієрархії, статусності, недоречної бюрократії, приписування в статті авторів, які нічого не писали, плагіату", — пише депутатка.

За словами Семенової, протягом 2015 року вона з групою активних людей намагалася ініціювати зміни в НАУ, але тоді не було підтримки з боку держави.

"Тепер позиція держави по НАУ — робити хороший інженерний університет. Наглядова рада справжня, вона працює і вона приймає рішення. Голова НР – Чернишов, людина також із наукової родини, але із бізнесу. Координує проєкт з боку уряду — Михайло Федоров. Слідкують за тим, що відбувається — усі", — підкреслює нещодавно призначена в.о. ректора.

Вона впевнена, що НАУ має значний потенціал, і вона з оптимізмом дивиться на майбутнє університету.

"В НАУ крутий потенціал і дуже боляче було дивитись останні 10 років, як університет знищують. Тепер величезна кількість професіоналів і випускників НАУ готові долучитися до реформи університету. Є люди всередині, на яких не страшно опертися. Все має вийти", — додала Семенова.

Семенова опублікувала символічне фото

Зазначимо, у ЗМІ поширюється інформація, що Ксенія Семенова стала першою жінкою, яка очолила Національний авіаційний університет, але це не зовсім так.

У 2015 році МОН затвердило Тамару Іванову виконуючою обов'язки ректора НАУ. Її призначення відбулося після того, як попереднього ректора університету було затримано за хабар.

Раніше "Телеграф" писав, що від Кличка вимагають прибрати згорілі та покинуті авто з вулиць Києва. Депутатка Київради Ксенія Семенова зазначає, що більшість пошкоджених авто не стоять на місцях для паркування, а заважають виходу з під'їздів, проїзду пожежних машин, прибиранню вулиць та доступу до укриттів.