Доллар снова дорожает: актуальный курс валют в Киеве
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Цена на евро остается стабильной
На валютном рынке Украины продолжаются колебания. За сутки доллар успел подешеветь и подорожать.
Евро более-менее стабилен в цене. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 11 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,02 грн
Евро (EUR): 42,36 грн
Злотый (PLN): 9,95 грн
Канадский доллар (CAD): 28,76 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,19 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,33 грн
Евро (EUR): 42,73 грн
Злотый (PLN): 9,88 грн
Канадский доллар (CAD): 28,74 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,04 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках за сутки поднялся всего на несколько копеек.
Покупка: 39,28 грн
Продажа: 39,37 грн
Ранее "Телеграф" писал, может ли курс доллара снова начать расти. Эксперт прогнозирует, что на этой неделе будут значительные колебания на валютном рынке.