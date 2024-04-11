Доллар снова дорожает: актуальный курс валют в Киеве

Цена на евро остается стабильной

На валютном рынке Украины продолжаются колебания. За сутки доллар успел подешеветь и подорожать.

Евро более-менее стабилен в цене. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 11 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,02 грн

Евро (EUR): 42,36 грн

Злотый (PLN): 9,95 грн

Канадский доллар (CAD): 28,76 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,19 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,33 грн

Евро (EUR): 42,73 грн

Злотый (PLN): 9,88 грн

Канадский доллар (CAD): 28,74 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,04 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках за сутки поднялся всего на несколько копеек.

Покупка: 39,28 грн

Продажа: 39,37 грн

Ранее "Телеграф" писал, может ли курс доллара снова начать расти. Эксперт прогнозирует, что на этой неделе будут значительные колебания на валютном рынке.