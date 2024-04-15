В киевских обменниках подскочил доллар: актуальный курс валют

Цена на евро начала падать

В течение последней недели курс доллара каждый день то падает, то поднимается. Но изменения происходят в пределах валютного коридора в 39-40 гривен за 1 доллар.

За выходные американская валюта снова выросла в цене, евро немного упал. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 15 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,39 грн

Евро (EUR): 41,96 грн

Злотый (PLN): 9,55 грн

Канадский доллар (CAD): 28,66 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,17 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,50 грн

Евро (EUR): 42,62 грн

Злотый (PLN): 9,77 грн

Канадский доллар (CAD): 28,72 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,23 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках за выходные поднялся почти на десяток копеек.

Покупка: 39,45 грн

Продажа: 39,55 грн

Ранее "Телеграф" писал, сколько будет стоить доллар в апреле. По словам эксперта, стоимость американской валюты стабилизируется в пределах 39 гривен.