В киевских обменниках подскочил доллар: актуальный курс валют
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Цена на евро начала падать
В течение последней недели курс доллара каждый день то падает, то поднимается. Но изменения происходят в пределах валютного коридора в 39-40 гривен за 1 доллар.
За выходные американская валюта снова выросла в цене, евро немного упал. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 15 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,39 грн
Евро (EUR): 41,96 грн
Злотый (PLN): 9,55 грн
Канадский доллар (CAD): 28,66 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,17 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,50 грн
Евро (EUR): 42,62 грн
Злотый (PLN): 9,77 грн
Канадский доллар (CAD): 28,72 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,23 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках за выходные поднялся почти на десяток копеек.
Покупка: 39,45 грн
Продажа: 39,55 грн
Ранее "Телеграф" писал, сколько будет стоить доллар в апреле. По словам эксперта, стоимость американской валюты стабилизируется в пределах 39 гривен.