Избили и силой забрали деньги: в Киеве задержали бандитов за дерзкий разбой

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы

Вечером, 10 апреля, в Оболонское управление полиции поступило сообщение от жителя о том, что в его квартиру ворвались четверо неизвестных, представившись полицейскими. Мужчины избили и связали потерпевшего, а затем силой заставили его отдать сэкономленные 20 тысяч гривен и почти 400 долларов.

Правоохранители задержали группу за разбойное нападение. Об этом сообщает полиция Киева.

Нападающими оказались мужчины в возрасте от 25 до 45 лет. Один из них имеет российское гражданство.

"Работники Оболонского управления полиции совместно с оперативниками управления уголовного розыска столичного главка и аналитиками уголовного анализа провели ряд оперативных мероприятий, установили и задержали нападающих. Ими оказались мужчины от 25 до 45 лет, среди которых россиянин и гражданин одной из стран ближнего зарубежья", — говорится в сообщении.

Подозреваемые

В ходе обысков по местам жительства злоумышленников полицейские обнаружили вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к разбойному нападению.

Фигуранты дела

По словам правоохранителей, мотивом преступления мог быть давний конфликт между киевлянином и одним из нападавших. Злоумышленники таким образом решили "поквитаться" с потерпевшим.

Санкционированный обыск

Фигурантам сообщили о подозрении в части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Суд избрал меры пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве суд объявил приговор двум мужчинам, жестоко избившим парня на Крещатике. Их признали виновными в причинении тяжких телесных повреждений и воровстве.