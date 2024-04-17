Долар по 40: курс валют в київських обмінниках
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Євро трішки стабілізувався
На валютному ринку України продовжуються коливання, проте зміни мають скоріше точковий характер. Долар поступово підходить до позначки 40 гривень.
Ціна на євро більш-менш стабілізувалася. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 17 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,57 грн
Євро (EUR): 42,12 грн
Злотий (PLN): 9,70 грн
Канадський долар (CAD): 28,72 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,38 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,73 грн
Євро (EUR): 42,75 грн
Злотий (PLN): 9,82 грн
Канадський долар (CAD): 28,72 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,52 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу майже не змінився.
Купівля: 39,67 грн
Продаж: 39,78 грн
Раніше "Телеграф" писав про прогноз щодо курсу долара до кінця робочого тижня. Готівковий курс американської валюти в більшості кас банків перебуватиме в певному коридорі купівлі та продажу.