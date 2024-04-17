Долар по 40: курс валют в київських обмінниках

Євро трішки стабілізувався

На валютному ринку України продовжуються коливання, проте зміни мають скоріше точковий характер. Долар поступово підходить до позначки 40 гривень.

Ціна на євро більш-менш стабілізувалася. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 17 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,57 грн

Євро (EUR): 42,12 грн

Злотий (PLN): 9,70 грн

Канадський долар (CAD): 28,72 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,38 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,73 грн

Євро (EUR): 42,75 грн

Злотий (PLN): 9,82 грн

Канадський долар (CAD): 28,72 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,52 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу майже не змінився.

Купівля: 39,67 грн

Продаж: 39,78 грн

Раніше "Телеграф" писав про прогноз щодо курсу долара до кінця робочого тижня. Готівковий курс американської валюти в більшості кас банків перебуватиме в певному коридорі купівлі та продажу.