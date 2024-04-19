Уже скоро киевляне могут почувствовать магнитные бури: когда и какими они будут
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Метеозависимые люди могут испытывать головную боль и головокружение
В ближайшие дни в Киеве ожидаются слабые магнитные бури. Уровень геомагнитной активности достигнет 3.
Сегодня, 19 апреля, в столице ожидается магнитная буря с индексом 2, считается небольшой. Об этом сообщает портал "daylight.pp.ua".
В субботу, 20 апреля, геомагнитная активность по шкале будет 2, но к вечеру станет 3 и будет всю ночь. В воскресенье, 21 апреля, весь день будет наблюдаться слабая магнитная буря с уровнем 3.
Для классификации геомагнитных бурь используется Кр-индекс, его значения бывают в диапазоне от 0 до 9. Уровень геомагнитной активности 2 и 3 балла из 9 считаются слабыми.
Обычно такие бури не оказывают значительного влияния на самочувствие людей. Однако метеозависимые люди могут испытывать некоторые симптомы, такие как головные боли, слабость, головокружение.
Напоминаем, солнечное пятно AR3639 взорвалось и в космос попал выброс корональной массы (СМЭ), спровоцировавший магнитные бури. Согласно данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), СМЕ вылетел из Солнца 15 апреля в результате солнечной вспышки класса M.
Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода на Пасху в Киеве. В первой декаде мая в столицу придет солнце, значительных осадков не ожидается.