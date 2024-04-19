Уже скоро киевляне могут почувствовать магнитные бури: когда и какими они будут

Метеозависимые люди могут испытывать головную боль и головокружение

В ближайшие дни в Киеве ожидаются слабые магнитные бури. Уровень геомагнитной активности достигнет 3.

Сегодня, 19 апреля, в столице ожидается магнитная буря с индексом 2, считается небольшой. Об этом сообщает портал "daylight.pp.ua".

В субботу, 20 апреля, геомагнитная активность по шкале будет 2, но к вечеру станет 3 и будет всю ночь. В воскресенье, 21 апреля, весь день будет наблюдаться слабая магнитная буря с уровнем 3.

Для классификации геомагнитных бурь используется Кр-индекс, его значения бывают в диапазоне от 0 до 9. Уровень геомагнитной активности 2 и 3 балла из 9 считаются слабыми.

Магнитные бури по шкале

Обычно такие бури не оказывают значительного влияния на самочувствие людей. Однако метеозависимые люди могут испытывать некоторые симптомы, такие как головные боли, слабость, головокружение.

Напоминаем, солнечное пятно AR3639 взорвалось и в космос попал выброс корональной массы (СМЭ), спровоцировавший магнитные бури. Согласно данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), СМЕ вылетел из Солнца 15 апреля в результате солнечной вспышки класса M.

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода на Пасху в Киеве. В первой декаде мая в столицу придет солнце, значительных осадков не ожидается.