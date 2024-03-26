Найсильніша за 7 років магнітна буря відступає: вже відомо, коли чекати наступного удару з космосу

Є можливість відпочити від мігрені, але недовго

У другій половині березня на Землю обрушилася найсильніша за 7 років магнітна буря — в окремі дні сила геомагнітних коливань досягала 7-9 балів, але тепер вона вже відступає. У метеозалежних українців та землян загалом є трохи часу передихнути перед наступними коливаннями.

Вони обрушаться вже за кілька тижнів, свідчать дані сервісу Meteoagent, який оперує інформацією Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця та Центру прогнозу космічної погоди.

За його даними, 3-5 квітня геомагнітні коливання можуть мати силу в 4 бали — це ще не вважається магнітною бурею, проте надалі в ці дні коливання можуть ще посилитися.

Календар магнітних бур на кінець березня і початок квітня 2024 року

Наступна ж магнітна буря силою в 5 балів, за попередніми даними, очікується 21-22 квітня 2024 року. Однак, враховуйте, що за наступні тижні прогнози ще можуть бути скориговані.

Календар магнітних бур на квітень 2024

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому прогнози синоптиків часто бувають неправильними, — насправді прогнозування погоди набагато складніше, ніж усі думають.