Вже скоро кияни можуть відчути магнітні бурі: коли та якими вони будуть

Метеозалежні люди можуть відчувати головний біль та запаморочення

Найближчими днями у Києві очікуються слабкі магнітні бурі. Рівень геомагнітної активності сягне 3.

Сьогодні, 19 квітня, у столиці очікується магнітна буря з індексом 2, що вважається невеликою. Про це повідомляє портал "daylight.pp.ua".

У суботу, 20 квітня, геомагнітна активність за шкалою буде 2, але до вечора стане 3 і буде всю ніч. У неділю, 21 квітня, цілий день спостерігатиметься слабка магнітна буря з рівнем 3.

Для класифікації геомагнітних бур використовується Кр-індекс, його значення бувають у діапазоні від 0 до 9. Рівень геомагнітної активності 2 і 3 бали з 9 вважаються слабкими.

Магнітні бурі за шкалою

Зазвичай такі бурі не мають значного впливу на самопочуття людей. Проте, метеозалежні люди можуть відчувати деякі симптоми, такі як головний біль, слабкість, запаморочення.

Нагадуємо, сонячна пляма AR3639 вибухнула і в космос потрапив викид корональної маси (СМЕ), який спровокував магнітні бурі. Згідно з даними Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA), СМЕ вилетів зі Сонця 15 квітня в результаті сонячного спалаху класу M.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода на Великдень у Києві. У першій декаді травня до столиці завітає сонце, значних опадів не очікується.