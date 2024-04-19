Вже скоро кияни можуть відчути магнітні бурі: коли та якими вони будуть
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Метеозалежні люди можуть відчувати головний біль та запаморочення
Найближчими днями у Києві очікуються слабкі магнітні бурі. Рівень геомагнітної активності сягне 3.
Сьогодні, 19 квітня, у столиці очікується магнітна буря з індексом 2, що вважається невеликою. Про це повідомляє портал "daylight.pp.ua".
У суботу, 20 квітня, геомагнітна активність за шкалою буде 2, але до вечора стане 3 і буде всю ніч. У неділю, 21 квітня, цілий день спостерігатиметься слабка магнітна буря з рівнем 3.
Для класифікації геомагнітних бур використовується Кр-індекс, його значення бувають у діапазоні від 0 до 9. Рівень геомагнітної активності 2 і 3 бали з 9 вважаються слабкими.
Зазвичай такі бурі не мають значного впливу на самопочуття людей. Проте, метеозалежні люди можуть відчувати деякі симптоми, такі як головний біль, слабкість, запаморочення.
Нагадуємо, сонячна пляма AR3639 вибухнула і в космос потрапив викид корональної маси (СМЕ), який спровокував магнітні бурі. Згідно з даними Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору (NASA), СМЕ вилетів зі Сонця 15 квітня в результаті сонячного спалаху класу M.
Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода на Великдень у Києві. У першій декаді травня до столиці завітає сонце, значних опадів не очікується.