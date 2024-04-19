Київрада планує передати майно міста столичному університету

Майно було закріплене за Київським університетом ім. Б. Грінченка

У Київській міській раді розглядається рішення про закріплення на праві господарського відання за Київським столичним університетом імені Бориса Грінченка майна комунальної власності міста. Цей проєкт рішення стосується гуртожитку №2.

Про це йдеться на офіційному сайті ради. Злиття двох закладів Муніципального закладу вищої освіти "Київська академія мистецтв" та Київського університету імені Бориса Грінченка у 2022 році призвело до створення КСУ, який тепер отримує у своє розпорядження необхідну матеріально-технічну базу для подальшого розвитку.

У пояснювальній записці зазначено, за університетом було закріплено право на майно, за винятком об’єктів житлового фонду. А саме гуртожитку на бульварі І. Шамо, 18/2. Загальна площа будівлі 1119,50 кв.м. Балансова вартість станом на 1 квітня становить 6,25 мільйона гривень.

"Проєкт рішення розроблено відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України – місто-герой Київ", "Про вищу освіту", враховуючи рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року № 844/7080 "Про впорядкування прийняття майна до комунальної власності територіальної громади міста Києва, передачі його у володіння та користування, передачі до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, закріплення майна на праві господарського відання або оперативного управління", від 23 червня 2022 року № 4754/4795 "Про реорганізацію Муніципального закладу вищої освіти "Київська академія мистецтв" та Київського університету імені Бориса Грінченка шляхом злиття та утворення Київського столичного університету імені Бориса Грінченка", розпорядження Київського міського голови від 25 грудня 2023 року № 1280 "Про затвердження передавальних актів Муніципального закладу вищої освіти "Київська академія мистецтв" та Київського університету імені Бориса Грінченка"", — йдеться у проєкті рішення.

Раніше "Телеграф" писав, що Київрада планує виділити церкві на Оболоні земельну ділянку вартістю 4 мільйони гривень. Територія буде використовуватися для влаштування зеленої зони навколо молитовного будинку.