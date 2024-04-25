На Киев надвигается гроза: куда обращаться в экстренном случае

Важная информация для жителей столицы

В ближайший час с сохранением до конца суток, 25 апреля, в Киеве ожидаются грозы. Гидрослужбы "Киевавтодора" готовы к ухудшению погодных условий и уже мониторят места возможных подтоплений.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укргидрометцентра".

Так, в Киеве синоптики прогнозируют сильные грозы и обильные осадки. В связи с этим по городу объявлен первый (желтый) уровень опасности. Жителей и гостей столицы просят быть максимально осмотрительными и аккуратными.

В соцсетях уже публикуют кадры ливня, который обрушился на столицу.

Куда обращаться в Киеве в случае ЧП

При подтоплении проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую КК "Киевавтодор": 044-284-74-19.

Если упало дерево или обрушились ветви — звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044-272-40-18.

Також когда падение деревьев или веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103.

В столице объявлен 1 уровень опасности (желтый)

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на одной из станций киевского метро люди заметили подозрительную течь. На этот раз внимание киевлян привлек переход на станции метро "Теремки", которая располагается на злополучной "синей" ветке.