На Київ насувається гроза, а вулиці вже активно підтоплює: куди звертатися в екстреному випадку (відео)

Важлива інформація для мешканців столиці

Найближчої години зі збереженням до кінця доби, 25 квітня, у Києві очікуються грози, зливи та град. Гідрослужби "Київавтодору" готові до погіршення погодних умов та вже моніторять місця можливих підтоплень.

Містян прохають зберігати спокій та не нехтувати правилами безпеки. Про це повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".

Так, у Києві синоптики прогнозують сильні грози. У зв’язку з цим містом оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки. Мешканців та гостей столиці просять бути максимально обачними та акуратними.

Тим часом у соцмережах кияни вже активно публікують кадри зливи та граду, які обрушилися на різні райони столиці.

Куди звертатися у Києві у разі НП

При підтопленні проїжджої частини або тротуарів необхідно звертатись до диспетчерської КК "Київавтодор": 044-284-74-19.

Якщо дерево впало або зламалися гілки — телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 044-272-40-18.

Також, коли падіння дерев або гілок загрожує життю, звертайтеся до рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно дзвоніть 103.

У столиці оголошено 1 рівень небезпеки (жовтий)

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на одній зі станцій київського метро люди помітили підозрілу течу. Цього разу увагу киян привернув перехід на станції метро "Теремки", яка знаходиться на злощасній "синій" гілці.