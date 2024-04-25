Под Киевом исчезла 65-летняя женщина, которая плохо ориентируется на местности: приметы и фото
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Это произошло не впервые
Правоохранители Киевщины разыскивают 65-летнюю женщину из Борисполя. Елена Кленова 24 апреля вышла из дома и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщает полиция Киевской области. Отмечается, что к розыску женщины оперативно привлечены все подразделения полиции Киевщины.
У полиции подчеркивают, что 65-летняя Елена уже исчезала, женщина плохо ориентируется на местности.
"24 апреля в полицию поступило сообщение от родственника об исчезновении женщины, которая в течение дня ушла из дома и не вернулась. Ранее уже исчезала и не ориентируется на местности", — говорится в сообщении.
Приметы:
- рост около 165-168 сантиметров,
- полного телосложения,
- волосы седые короткие,
- глаза темные.
Была одета в день исчезновения:
- куртка синего цвета,
- темные джинсы,
- черная обувь.
Если у вас есть информация о местонахождении пропавшей женщины, полиция просит сразу обратиться на спецлинию "102" или в Бориспольское управление полиции Киевской области по телефону: (04595) 6 23 91 или 093 799 53 28.
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