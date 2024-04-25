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Под Киевом исчезла 65-летняя женщина, которая плохо ориентируется на местности: приметы и фото

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Обратитесь в полицию, если у вас есть какая-либо информация Новость обновлена 25 апреля 2024, 15:47
Обратитесь в полицию, если у вас есть какая-либо информация. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это произошло не впервые

Правоохранители Киевщины разыскивают 65-летнюю женщину из Борисполя. Елена Кленова 24 апреля вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает полиция Киевской области. Отмечается, что к розыску женщины оперативно привлечены все подразделения полиции Киевщины.

У полиции подчеркивают, что 65-летняя Елена уже исчезала, женщина плохо ориентируется на местности.

"24 апреля в полицию поступило сообщение от родственника об исчезновении женщины, которая в течение дня ушла из дома и не вернулась. Ранее уже исчезала и не ориентируется на местности", — говорится в сообщении.

Приметы:

  • рост около 165-168 сантиметров,
  • полного телосложения,
  • волосы седые короткие,
  • глаза темные.

Была одета в день исчезновения:

  • куртка синего цвета,
  • темные джинсы,
  • черная обувь.
Фото пропавшего человека

Если у вас есть информация о местонахождении пропавшей женщины, полиция просит сразу обратиться на спецлинию "102" или в Бориспольское управление полиции Киевской области по телефону: (04595) 6 23 91 или 093 799 53 28.

Ранее "Телеграф" писал, что на Киев надвигается гроза, ливень и град. Гидрослужбы "Киевавтодора" готовы к ухудшению погодных условий и мониторят места возможных подтоплений.

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#Новости Киева #Новости Борисполь #Полиция Киевской области #Пропала пенсионерка