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Під Києвом зникла 65-річна жінка, яка погано орієнтується на місцевості: прикмети та фото

Автор
Кароліна Терещенко Кароліна Терещенко
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Зверніться до поліції, якщо маєте якусь інформацію Новина оновлена 25 квітня 2024, 15:47
Зверніться до поліції, якщо маєте якусь інформацію. Фото Колаж "Телеграфу"

Це сталося не вперше

Правоохоронці Київщини розшукує 65-річну жінку з Борисполя. Олена Кльонова 24 квітня вийшла з дому та досі не повернулася.

Про це повідомляє поліція Київщини. Зазначається, що на розшук жінки оперативно залучені всі підрозділи поліції Київської області.

Правоохоронці підкреслюють, що 65-річна Олена вже зникала, жінка погано орієнтується на місцевості.

"24 квітня до поліції надійшло повідомлення від родича про зникнення жінки, яка протягом дня пішла з дому та не повернулася. Раніше вже зникала та не орієнтується на місцевості", — йдеться у повідомлені.

Прикмети:

  • зріст близько 165-168 сантиметрів,
  • повної статури,
  • волосся сиве коротке,
  • очі темні.

Була одягнена у день зникнення:

  • куртка синього кольору,
  • темні джинси,
  • чорне взуття.
Фото зниклої людини

Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцеперебування зниклої жінки, поліція просить одразу звернутися на спецлінію "102" або до Бориспільського управління поліції Київщини за телефоном: (04595) 6 23 91 чи 093 799 53 28.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київ насувається гроза, злива та град. Гідрослужби "Київавтодору" готові до погіршення погодних умов та вже моніторять місця можливих підтоплень.

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#Новини Києва #Новини Бориспіль #Поліція Київської області #Зникла пенсіонерка