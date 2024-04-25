Під Києвом зникла 65-річна жінка, яка погано орієнтується на місцевості: прикмети та фото
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Це сталося не вперше
Правоохоронці Київщини розшукує 65-річну жінку з Борисполя. Олена Кльонова 24 квітня вийшла з дому та досі не повернулася.
Про це повідомляє поліція Київщини. Зазначається, що на розшук жінки оперативно залучені всі підрозділи поліції Київської області.
Правоохоронці підкреслюють, що 65-річна Олена вже зникала, жінка погано орієнтується на місцевості.
"24 квітня до поліції надійшло повідомлення від родича про зникнення жінки, яка протягом дня пішла з дому та не повернулася. Раніше вже зникала та не орієнтується на місцевості", — йдеться у повідомлені.
Прикмети:
- зріст близько 165-168 сантиметрів,
- повної статури,
- волосся сиве коротке,
- очі темні.
Була одягнена у день зникнення:
- куртка синього кольору,
- темні джинси,
- чорне взуття.
Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцеперебування зниклої жінки, поліція просить одразу звернутися на спецлінію "102" або до Бориспільського управління поліції Київщини за телефоном: (04595) 6 23 91 чи 093 799 53 28.
Раніше "Телеграф" писав, що на Київ насувається гроза, злива та град. Гідрослужби "Київавтодору" готові до погіршення погодних умов та вже моніторять місця можливих підтоплень.