Під Києвом зникла 65-річна жінка, яка погано орієнтується на місцевості: прикмети та фото

Це сталося не вперше

Правоохоронці Київщини розшукує 65-річну жінку з Борисполя. Олена Кльонова 24 квітня вийшла з дому та досі не повернулася.

Про це повідомляє поліція Київщини. Зазначається, що на розшук жінки оперативно залучені всі підрозділи поліції Київської області.

Правоохоронці підкреслюють, що 65-річна Олена вже зникала, жінка погано орієнтується на місцевості.

"24 квітня до поліції надійшло повідомлення від родича про зникнення жінки, яка протягом дня пішла з дому та не повернулася. Раніше вже зникала та не орієнтується на місцевості", — йдеться у повідомлені.

Прикмети:

зріст близько 165-168 сантиметрів,

повної статури,

волосся сиве коротке,

очі темні.

Була одягнена у день зникнення:

куртка синього кольору,

темні джинси,

чорне взуття.

Фото зниклої людини

Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місцеперебування зниклої жінки, поліція просить одразу звернутися на спецлінію "102" або до Бориспільського управління поліції Київщини за телефоном: (04595) 6 23 91 чи 093 799 53 28.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київ насувається гроза, злива та град. Гідрослужби "Київавтодору" готові до погіршення погодних умов та вже моніторять місця можливих підтоплень.