Абрикосы по 600: обзор актуальных цен на рынке Киева

Овощи не дорожают

Цены на фрукты и овощи остались такими, как и на прошлой неделе. На рынке появились импортные абрикосы и персики.

Яйца продолжают дешеветь. Стоимость мяса стабильна в течение нескольких недель.

"Телеграф" рассмотрел актуальные цены на Столичном рынке.

Цены на мясо

Свинина

Свинья задняя часть, цена 150 грн/кг. Ошеек свинины стоит в среднем 240 грн за килограмм. Вырезка по 240 грн/кг. Биток по 185 грн/кг. Ребро – 190 грн/кг.

Средняя цена на сало на Столичном рынке – 150 грн за кг, но некоторые виды стоят до 550 грн/кг.

Мясо птицы

Тушка курицы стоит в среднем 77 грн за кг. Куриное филе можно приобрести по 139 грн/кг.

Куриное бедрышко — 104 грн за кг. Куриное крыло по 67 грн/кг. Тушка домашней курицы стоит 102 грн за кг.

Индюшачья голень стоит 105 грн/кг. Индюшачье бедро по 190 грн за кг. Филе индейки можно купить за 195 грн/кг. Фабричная тушка стоит в среднем 120 грн/кг.

Тушку домашней утки можно приобрести за 159 грн/кг.

Говядина

Мякоть из задней части в среднем стоит 270 грн/кг. Цена на говядину шею составляет 220 грн/кг.

Говядина биток — 370 грн за кг. Говядина ребро продают по 145 грн/кг. Говядина вырезка стоит 700 грн за кг.

Баранина

Средняя цена на мякоть из лопатки барана 290 грн за кг. Ошеек можно приобрести за 180 грн за кг.

Задняя нога на кости – 250 грн/кг. Баранина корейка стоит 400 грн/кг.

Цены на овощи

Картошку можно приобрести за 15 грн за кг. Молодой картофель на Столичном рынке продают по 100 грн/кг.

Морковь – 13 грн/кг. Лук в среднем стоит 14 грн/кг.

Капуста белокочанная стоит 12 грн за кг. Капуста молодая — 28 грн/кг. Капуста пекинская по 25 грн/кг.

Свеклу продают по 12 грн за кг. Редис можно купить по 35 грн за кг.

Средняя цена на огурцы 80 грн/кг. Помидоры красные – 80 грн, розовые по 160 грн за кг. Желтые помидоры продают по 200 грн./кг.

Свежий перец можно приобрести по 140–150 грн за кг. Чеснок по 120 грн, а молодой по 170 за кг.

Цены на фрукты

Украинские яблоки продают в среднем по 25 грн/кг. Грушу импортную предлагают по 90 грн/кг.

Персики предлагают по 210 грн/кг. Импортные абрикосы дороже за персики почти в три раза — 550-600 грн/кг.

Ящик бананов продают по 1200 грн. А ящик зеленого авокадо стоит 600 грн.

Цена апельсинов за кг 70 грн. Мандарины в среднем стоят по 70–80 грн за кг. Киви по 100 грн/кг.

Гранат — 120 грн/кг. Виноград Киш-Мыш можно купить за 250 грн/кг. Лимон в среднем стоит 55 грн/кг.

Цены на яйца

Средняя цена на яйцо куриное категории С1, 10 шт 20 грн. Куриные яйца С0, 10 шт можно купить за 29 грн.

Яйца категории СВ по 42 грн. Яйца перепелиные, 20 шт стоит в среднем 55 грн.

Адрес рынка: Киевская обл., Бучанский р-н, с. Софиевская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 110-А

График работы: без выходных 5:00 — 18:30

Важно отметить, что цены на продукты могут отличаться в зависимости от продавца.

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