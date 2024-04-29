Курс доллара не перестает удивлять: сколько стоит валюта в обменниках Киева

Цена на евро более-менее стабильна

На валютном рынке продолжаются колебания. Прослеживается замедление роста доллара, за выходные американская валюта поднималась всего на несколько копеек.

Евро более-менее стабилизировался. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 29 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,60 грн

Евро (EUR): 42,44 грн

Злотый (PLN): 9,81 грн

Канадский доллар (CAD): 28,99 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,40 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,85 грн

Евро (EUR): 42,89 грн

Злотый (PLN): 9,87 грн

Канадский доллар (CAD): 29,10 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,70 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за выходные не изменился.

Покупка: 39,80 грн

Продажа: 39,90 грн

Ранее "Телеграф" писал, будет ли доллар больше чем по 40 гривен в мае. Вероятное подорожание может произойти в начале лета.