Абрикоси по 600: огляд актуальних цін на ринку Києва

Овочі не дорожчають

Ціни на фрукти й овочі залишилися таким, як і минулого тижня. На ринку з'явилися імпортні абрикоси й персики.

Яйця продовжують дешевшати. Вартість м'ясо стабільна протягом декількох тижнів.

"Телеграф" розглянув актуальні ціни на ринку Столичному.

Ціни на м'ясо

Свинина

Свина задня частина, її ціна 150 грн/кг. Ошийок свинини коштує в середньому 240 грн за кілограм. Вирізка по 240 грн за кг. Биток по 185 грн/кг. Ребро — 190 грн/кг.

Середня ціна на сало на Столичному ринку — 150 грн за кг, але деякі види коштують до 550 грн/кг.

М'ясо птиці

Тушка курки коштує в середньому 77 грн за кг. Куряче філе можна придбати за 139 грн/кг.

Куряче стегенце — 104 грн за кг. Куряче крило по 67 грн за кг. Тушка домашньої курки коштує 102 грн за кг.

Індича гомілка коштує 105 грн/кг. Індиче стегно по 190 грн за кг. Філе індички можна купити за 195 грн/кг. Фабрична тушка коштує в середньому 120 грн за кг.

Тушку домашньої качки можна придбати за 159 грн за кг.

Яловичина

М'якуш із задньої частини в середньому коштує 270 грн/кг. Ціна на яловичину шию складає 220 грн за кг.

Яловичина биток — 370 грн за кг. Яловичина ребро продають по 145 грн/кг. Яловичина вирізка коштує 700 грн за кг.

Баранина

Середня ціна на м'якуш з лопатки барана 290 грн за кг. Ошийок можна придбати за 180 грн за кг.

Задня нога на кості — 250 грн/кг. Баранина корейка коштує 400 грн/кг.

Ціни на овочі

Картоплю можна придбати за 15 грн за кг. Молоду картоплю на Столичному ринку продають по 100 грн/кг.

Морква — 13 грн/кг. Цибуля в середньому коштує 14 грн за кг.

Капуста білокачанна коштує 12 грн за кг. Капуста молода — 28 грн/кг. Капуста пекінська по 25 грн/кг.

Буряк продають по 12 грн за кг. Редиску можна купити по 35 грн за кг.

Середня ціна на огірки 80 грн/кг. Помідори червоні — 80 грн, рожеві по 160 грн за кг. Жовті помідори продають по 200 грн/кг.

Свіжий перець можна придбати по 140-150 грн за кг. Часник по 120 грн, а молодий по 170 за кг.

Ціни на фрукти

Українські яблука продають в середньому по 25 грн за кг. Грушу імпортну пропонують по 90 грн/кг.

Персики пропонують по 210 грн кг. Імпортні абрикоси дорожче за персики майже у тричі — 550-600 грн/кг.

Ящик бананів продають по 1200 грн. А ящик зеленого авокадо коштує 600 грн.

Ціна апельсинів за кг 70 грн. Мандарини в середньому коштують по 70-80 грн за кг. Ківі по 100 грн за кг.

Гранат — 120 грн/кг. Виноград Киш-Миш можна купити за 250 грн за кг. Лимон в середньому коштує 55 грн/кг.

Ціни на яйця

Середня ціна на яйце куряче категорії С1, 10 шт 20 грн. Курячі яйця С0, 10 шт можна придбати за 29 грн.

Яйця категорії СВ по 42 грн. Яйця перепелині, 20 шт коштує в середньому 55 грн.

Адреса ринку: Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 110-А

Графік роботи: без вихідних 5:00 — 18:30

Важливо зазначити, що ціни на продукти можуть відрізнятися залежно від продавця.

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