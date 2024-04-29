В Киеве ожидаются магнитные бури: почувствуют ли их киевляне

Уровень геомагнитной активности достигнет индекса 3

В ближайшие дни ожидается усиление магнитной активности на Земле. В Киеве прогнозируют небольшие магнитные бури.

Об этом сообщает портал Meteofor. Обычно слабые бури не оказывают значительного влияния на самочувствие людей.

В понедельник, 29 апреля, наблюдается уровень геомагнитной активности 2. Таким он будет до конца суток. Такое магнитное колебание считается слабым.

Во вторник, 30 апреля, ожидаются магнитные бури тоже с индексом 2. К вечеру активность упадет до 1.

В среду, 1 мая, утро начнётся с магнитной активности 2 по шкале Кр-индекс. К вечеру поднимется до 3, что считается небольшим колебанием.

Прогноз на ближайшие дни

Напоминаем, для классификации геомагнитных бурь используется Кр-индекс, его значения бывают в диапазоне от 0 до 9. Уровень геомагнитной активности 1 и 3 балла из 9 считаются слабыми. Однако метеозависимые люди могут почувствовать некоторые симптомы, такие как головные боли, слабость, головокружение. В случае плохого самочувствия обращайтесь к врачу.

Ранее "Телеграф" писал, когда ждать магнитных бурь в мае. Будут бить сразу несколько раз, в обоих случаях они будут затяжными. Первая магнитная буря будет бушевать с 19 по 21 мая.