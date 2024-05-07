Дикарство в столице: киевляне заметили пьяных мужчин за рулем (видео)

Надо вызвать полицию, а затем воспитывать

В Киеве заметили двух пьяных мужчин, один из которых управлял автомобилем. По словам местных, инцидент произошел возле парка "Юность".

Об этом сообщают читатели телеграм-канала "Андрюк Online". Неравнодушный человек, который подошел к нетрезвому водителю, сделал ему замечание.

Подловили пьяных нарушителей возле детской площадки, недалеко от музыкальной школы.

Мужчины разъезжали на автомобиле марки Honda. На видео видно, что они не переживают за свое состояние и, что происходит вокруг, их тоже не тревожит.

В комментариях киевляне возмутились выходкой водителя. "Нет слов кроме мата…", — так выразился один из читателей канала.

Другие порекомендовали отправить нетрезвых мужчин на фронт: "Машину на фронт, а их на передок, и проверить кто дал справку временно непригодного".

"Надо вызвать полицию, а затем воспитывать", — написал пользователь сети.

Также местные отмечают в комментариях, что это произошло не в Броварах, как написали под видео. Пьяных заметили именно на Борщаговке в столице.

Действительно, если посмотреть на карту, то местность похожа на улицу Академика Серкова.

Ожидаем реакции от правоохранителей.

Напоминаем, в Броварах глава райадминистрации Владимир Майбоженко сбил несколько человек на переходе. Чиновник был пьян, при этом допустимая норма алкоголя в крови Майбоженко в 10 раз превышает норму.

В результате ДТП пострадали, по меньшей мере, четыре человека. Все в тяжелом состоянии, с многочисленными переломами.

Ранее "Телеграф" писал, что в центре Киева на "зебре" 19-летний юноша на дорогом автомобиле сбил женщину. Пострадавшая киевлянка находится в тяжелом состоянии в больнице.