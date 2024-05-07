Дикунство у столиці: кияни помітили п'яних чоловіків за кермом (відео)

Треба викликати поліцію, а потім виховувати

У Києві помітили двох п'яних чоловіків, один з яких керував автівкою. За словами місцевих, інцидент стався поблизу парка "Юність".

Про це повідомляють читачі телеграм-каналу "Андріюк Online". Небайдужий чоловік, що підійшов до нетверезого водія, зробив йому зауваження.

Підловили п'яних порушників біля дитячого майданчику, неподалік музичної школи.

Чоловіки роз'їжджали на автівці марки Honda. На відео видно, що вони не переймаються своїм станом та, що відбувається навколо, їх теж не тривожить.

У коментарях кияни обурилися витівкою водія. "Нема слів окрім мату…", — так виразився один із читачів каналу.

Інші порекомендували відправити нетверезих чоловіків на фронт: "Машину на фронт, а їх на передок, перевірити хто дав довідку тимчасово непридатний".

"Треба викликати поліцію, а потім виховувати", — писав користувач мережі.

Також місцеві зазначають у коментарях, що це сталося не в Броварах, як написали під відео. П'яних помітили саме на Борщагівці в столиці.

Дійсно, якщо глянути на карту, то місцевість схожа на вулиці Академіка Серкова.

Очікуємо реакції від правоохоронців.

Нагадуємо, у Броварах голова райадміністрації Володимир Майбоженко збив кількох людей на переході. Чиновник був п'яним, при цьому, допустима норма алкоголю у крові Майбоженка у 10 разів перевищує норму.

Внаслідок ДТП постраждали, щонайменше, чотири людини. Всі у важкому стані, з численними переломами.

Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Києва на "зебрі" 19-річний юнак на дорогому авто збив жінку. Постраждала киянка перебуває у важкому стані у лікарні.