Цены как перед войной: сколько стоит аренда квартиры в Киеве

Самое дорогое жилье сдают в Печерском районе

После неожиданного обвала цен на вторичном рынке недвижимости Киева, в начале мая стоимость жилья начала медленно подниматься. При этом выросли цены на аренду квартир в столице.

Цены уже сравнялись с теми, что были до начала полномасштабного вторжения. О состоянии рынка недвижимости в Киеве подробнее пишут на официальном сайте ЛУН.

Средняя стоимость аренды 1‑комнатной квартиры в столице составляет 14 тысяч гривен. Однако цены зависят от района и ремонта.

Традиционно дорогое жилье предлагают в Печерском районе. В среднем аренда жилья стоит 28,7 тысячи. Умеренные цены в Соломенском и Дарницком районах, здесь предлагают квартиры по 13-13,5 тысяч.

Дешевое жилье можно снять в Деснянском районе. Средняя цена аренды 7,5 тысячи.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Киеве

Средняя цена аренды 2‑комнатной квартиры в Киеве составляет 18 тысяч гривен. Конечно, стоимость зависит от района.

В Печерском жилье в аренду предлагают за 39 тысяч. В Шевченковском районе аренда 2-комнатной стоит в среднем 29,7 тысячи.

Относительно недорого в Днепровском районе – 12,5 тысячи. В Деснянском средняя цена аренды составляет 10 тысяч.

Стоимость аренды 2-комнатной квартиры в Киеве

Аренда 3-комнатной квартиры в Киеве в среднем обойдется в 25 тысяч гривен. Самые дорогие, конечно, в Печерском районе — 61,3 тысячи.

В Голосеевском районе средняя цена аренды составляет 34,5 тысячи. В Подольском в среднем 3-комнатную сдают по 28 тысяч.

В Святошинском районе самое дешевое. Там аренда стоит 17 тысяч.

Информация об аренде 3-комнатной квартиры в Деснянском районе отсутствует из-за отсутствия актуальных данных.

Стоимость аренды 3-комнатной квартиры в Киеве

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