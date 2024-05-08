Доллар дешевеет: курс валют на черном рынке Киева
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Стоимость евро остается стабильной
На валютном рынке начала укрепляться украинская гривна. Курс доллара медленно скатывается вниз, за сутки он упал еще на несколько копеек.
Евро более-менее стабилен. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
8 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,29 грн
Евро (EUR): 42,30 грн
Злотый (PLN): 9,81 грн
Канадский доллар (CAD): 28,72 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,31 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,73 грн
Евро (EUR): 42,79 грн
Злотый (PLN): 9,82 грн
Канадский доллар (CAD): 28,89 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,73 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки упал на несколько копеек.
Покупка: 39,69 грн
Продажа: 39,78 грн
Ранее "Телеграф" писал, когда и из-за чего может подорожать доллар. В текущем месяце можно было увидеть рост спроса на валюту со стороны населения.