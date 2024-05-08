Доллар дешевеет: курс валют на черном рынке Киева

Стоимость евро остается стабильной

На валютном рынке начала укрепляться украинская гривна. Курс доллара медленно скатывается вниз, за сутки он упал еще на несколько копеек.

Евро более-менее стабилен. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

8 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,29 грн

Евро (EUR): 42,30 грн

Злотый (PLN): 9,81 грн

Канадский доллар (CAD): 28,72 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,31 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,73 грн

Евро (EUR): 42,79 грн

Злотый (PLN): 9,82 грн

Канадский доллар (CAD): 28,89 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,73 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки упал на несколько копеек.

Покупка: 39,69 грн

Продажа: 39,78 грн

Ранее "Телеграф" писал, когда и из-за чего может подорожать доллар. В текущем месяце можно было увидеть рост спроса на валюту со стороны населения.