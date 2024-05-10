Украинская гривна стремительно обесценивается: актуальный курс валют в Киеве

Поднялась стоимость евро и других валют

Американский доллар продолжает дорожать и уже около отметки 40 гривен. За сутки цена на валюту поднялась еще на 10 копеек.

Евро не отстает, тоже подорожал. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 10 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,55 грн

Евро (EUR): 42,43 грн

Злотый (PLN): 9,88 грн

Канадский доллар (CAD): 28,81 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,48 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,89 грн

Евро (EUR): 42,93 грн

Злотый (PLN): 9,85 грн

Канадский доллар (CAD): 29,15 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,01 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся еще на десяток копеек.

Покупка: 39,85 грн

Продажа: 39,94 грн

Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара до 20 мая. Соотношение американской и национальной валюты может иметь два сценария. Разница купли-продажи составит до 50 копеек, и столько могут быть дневные колебания.