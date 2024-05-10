Украинская гривна стремительно обесценивается: актуальный курс валют в Киеве
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Поднялась стоимость евро и других валют
Американский доллар продолжает дорожать и уже около отметки 40 гривен. За сутки цена на валюту поднялась еще на 10 копеек.
Евро не отстает, тоже подорожал. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 10 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,55 грн
Евро (EUR): 42,43 грн
Злотый (PLN): 9,88 грн
Канадский доллар (CAD): 28,81 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,48 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,89 грн
Евро (EUR): 42,93 грн
Злотый (PLN): 9,85 грн
Канадский доллар (CAD): 29,15 грн
Швейцарский франк (CHF): 44,01 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся еще на десяток копеек.
Покупка: 39,85 грн
Продажа: 39,94 грн
Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара до 20 мая. Соотношение американской и национальной валюты может иметь два сценария. Разница купли-продажи составит до 50 копеек, и столько могут быть дневные колебания.