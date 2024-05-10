Могут проверят людей: в поминальные дни возле кладбищ будут дежурить тысячи полицейских

В эти дни есть повышенный риск

В поминальные дни в Украине, в том числе и в Киеве, возле кладбищ будет дежурить полиция. Правоохранители могут проверять людей.

Об этом заявила заместитель начальника Департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

"Соответственно, в эти дни будет усилен вариант несения службы вблизи кладбищ. Правоохранители в составе более 12 тысяч будут обеспечивать правопорядок. По информации Главных управлений Нацполиции, в регионах такие поминальные мероприятия пройдут более 9 000 кладбищ. Отдельно хотим подчеркнуть, что посещать в эти дни кладбища или нет — это выбор каждого. Но мы должны понимать, что это открытая местность. Это повышенный риск. И укрытий, к сожалению, рядом там нет", — отмечает Гирдвилис.

Правоохранитель напомнила украинцам, что нужно быть осторожными на кладбищах, ограничить время пребывания.

"Призываем также не игнорировать сигналы воздушной тревоги, однозначно направляться с мест скопления людей", — говорит спикер.

Представитель полиции напомнила, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов, следует немедленно известить соответствующие службы или обращаться к полицейским, которые будут находиться неподалеку от кладбища. Также не исключают обстрел со стороны противника.

"Наряды полиции будут нести службу именно вблизи кладбищ. И конечно, что в случае обнаружения подозрительных лиц или обращения граждан, указывающих на таких лиц, будут немедленно реагировать. Могут выборочно проверять людей. И основная задача — избежать любых правонарушений или провокаций", – подчеркнула Гирдвилис.

Ранее "Телеграф" писал, что в ближайшие дни в Киеве ожидаются магнитные бури. Уровень геомагнитной активности достигнет индекса 5.