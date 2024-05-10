Можуть перевіряти людей: у поминальні дні біля кладовищ чергуватимуть тисячі поліцейських

У ці дні є підвищений ризик

У поминальні дні в Україні, зокрема і в Києві, біля кладовищ буде чергувати поліція. Правоохоронці можуть перевіряти людей.

Про це заявила заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

"Відповідно у ці дні буде посилений варіант несення служби поблизу кладовищ. Правоохоронці у складі понад 12 тисяч забезпечуватимуть правопорядок. За інформацією Головних управлінь Нацполіції, в регіонах такі поминальні заходи пройдуть на понад 9 000 кладовищ. Окремо хочемо наголосити, що відвідувати у ці дні кладовища або ні — це вибір кожного. Але ми повинні розуміти, що це є відкрита місцевість. Це підвищений ризик. І укриттів, на жаль, поряд там немає", — зазначає Гірдвіліс.

Правоохоронниця нагадала українцям, що потрібно бути обережними на кладовищах, обмежити час перебування.

"Закликаємо також не ігнорувати сигналів повітряної тривоги, однозначно прямувати з місць скупчення людей", — каже речниця.

Представниця поліції нагадала, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, слід негайно сповістити відповідні служби або звертатися до поліціянтів, що перебуватимуть неподалік від кладовища. Також не виключають обстріли з боку противника.

"Наряди поліції будуть нести службу саме поблизу кладовищ. І звичайно, що у разі виявлення підозрілих осіб чи звернення громадян, які вказують на таких осіб, будуть негайно реагувати. Можуть вибірково перевіряти людей. І основна задача — уникнути будь-яких правопорушень чи провокацій", — підкреслила Гірдвіліс.

Раніше "Телеграф" писав, що найближчими днями у Києві очікуються магнітні бурі. Рівень геомагнітної активності сягне індексу 5.