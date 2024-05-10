Киевлянам приготовиться: на какие услуги возрастут тарифы уже к концу года

Электроэнергия и водоотвод подорожают уже к концу года

Вопрос повышения коммунальных тарифов в Украине в 2024 году до сих пор окончательно не решен, однако о водоснабжении и электроэнергии уже есть информация. В мае стоимость тарифов на воду не вырастет, но до конца года это наверняка произойдет.

Кроме этого правительство планирует повысить тарифы на электроэнергию. Это будет сделано с целью привлечения дополнительных средств на подготовку к отопительному сезону.

Так, уже с 1 июня в Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию. К этому периоду за каждый кВт*ч нужно платить 2 гривны 64 копейки. Летом же цена может достигнуть около 3-3,5 гривен. Об этом заявил в эфире "КИЕВ24" директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По его словам, тариф на свет в Украине должен быть около 6 грн/кВт, однако столь резкое увеличение тарифа маловероятно.

"Поэтому если и будет повышение, то оно должно быть последовательным. Сейчас 2,68 грн/кВт. Пожалуй, с июня месяца или с июля возможно ожидать увеличения тарифа до 3,30-3,50 грн/кВт. От такой меры деться некуда, поскольку вы знаете в каком состоянии наша энергетическая система", – отметил Омельченко.

В настоящее время правительство продлило действующий тариф до конца мая. А летом ожидается, что ситуация в энергетике будет в разы сложнее, так как из-за потепления потребление электроэнергии вырастет.

Тариф на электроэнергию в Киеве на данный момент составляет 2 гривны 64 копейки за 1 кВт*ч.

Тариф на электроэнергию

Также до конца года должна вырасти стоимость водоснабжения, ведь первый этап повышения должен был состояться еще в апреле, однако соответствующее решение так и не было принято властями.

Об этом пишет "24 Канал", ссылаясь на слова эксперта в сфере ЖКХ Олега Попенко. Он отметил, что проект решения об изменении тарифов на воду уже разработан, однако не принят.

"На сегодняшний день запланировано поднятие тарифов на воду, но пока решение еще не приняли. Почему-то государство считает, что поднимать тарифы водоканалов не является насущным. В мае повышения не будет", — говорит эксперт.

Таким образом, стоимость воды до конца мая возрастать не будет, но до конца текущего года это точно произойдет.

На данный момент в Киеве действуют следующие тарифы на воду — тариф на услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу установлен на уровне 30,384 грн с НДС за 1 м³.

Распределен он так: централизованное водоснабжение – 16,164 грн за 1 м³ с НДС, централизованное водоотведение – 14, 220 за 1 м³ с НДС.

Тарифы на воду в Киеве

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве будут ограничивать потребление электроэнергии и введут графики отключения света. Для бытовых потребителей ограничения не используются. Однако жителей столицы призывают экономно использовать электроэнергию.