Київські вулиці поринуть у напівтемряву: що відомо

Це дозволить досягти загальної економії щонайменше на 20%

У зв’язку з регулярними масованими ракетно-дроновими атаками ворога на енергетичні об’єкти України в країні виник дефіцит в енергосистемі. Саме тому у Києві було вирішено знизити яскравість вечірнього освітлення вулиць задля економії електрики.

Проте повністю вимикати усі ліхтарі у столиці не збираються. Про це повідомили у пресслужбі КДВА.

Так, у Києві будуть використані графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору. Вони діятимуть з 18:00 10 травня до 07:00 11 травня.

Також було ухвалено рішення мінімізувати вечірнє освітлення вулиць, що дозволить досягти загальної економії не менш як на 20%.

"Повністю вимикати всі ліхтарі не будемо. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням ми знизимо яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20%", — зазначив начальник КДВА.

Для побутових споживачів обмеження не використовуються. Проте мешканці столиці закликають економно використовувати електроенергію.

"Продовжуємо шукати інші джерела економії, але на звичайних жителях — побутових споживачах поки що економити не будемо! Постачання електроенергії в квартири киян відбуватиметься без обмежень", — заявив Сергій Попко.

Нагадаємо, що для покращення роботи енергосистеми рекомендується використовувати енергоємні прилади не в пікові часи навантаження, які припадають на 18:00-23:00, а вночі чи вранці.

Також киян просять не вмикати всі потужні електроприлади одночасно, переносити прання на ніч та вимикати світло у порожніх приміщеннях.

Мешканців столиці закликають економити електроенергію та допомагати цим збалансувати енергосистему.

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