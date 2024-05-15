Валюта лезет вверх: сколько стоит доллар на черном рынке Киева

Украинская гривна медленно обесценивается

На валютном рынке не наблюдается резких скачков, но колебания все же есть. Доллар постепенно поднимался, а теперь падает на несколько копеек.

Цена на евро еще выросла за сутки. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 15 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,67 грн

Евро (EUR): 42,83 грн

Злотый (PLN): 10,03 грн

Канадский доллар (CAD): 29,03 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,71 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,99 грн

Евро (EUR): 43,22 грн

Злотый (PLN): 9,87 грн

Канадский доллар (CAD): 29,32 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,15 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки почти не изменился.

Покупка: 39,93 грн

Продажа: 40,04 грн

Ранее "Телеграф" писал, вырастет ли курс доллара из-за обострения на фронте. Активизация спроса на американскую валюту может продолжаться из-за тревожных настроений населения, которые, в свою очередь, стали причиной наступление российской армии в Харьковской области.