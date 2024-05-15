Валюта лезет вверх: сколько стоит доллар на черном рынке Киева
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Украинская гривна медленно обесценивается
На валютном рынке не наблюдается резких скачков, но колебания все же есть. Доллар постепенно поднимался, а теперь падает на несколько копеек.
Цена на евро еще выросла за сутки. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 15 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,67 грн
Евро (EUR): 42,83 грн
Злотый (PLN): 10,03 грн
Канадский доллар (CAD): 29,03 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,71 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,99 грн
Евро (EUR): 43,22 грн
Злотый (PLN): 9,87 грн
Канадский доллар (CAD): 29,32 грн
Швейцарский франк (CHF): 44,15 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки почти не изменился.
Покупка: 39,93 грн
Продажа: 40,04 грн
Ранее "Телеграф" писал, вырастет ли курс доллара из-за обострения на фронте. Активизация спроса на американскую валюту может продолжаться из-за тревожных настроений населения, которые, в свою очередь, стали причиной наступление российской армии в Харьковской области.