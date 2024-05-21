Света не будет целый день: графики отключения в Киеве

Отключать электричество в случае превышения лимитов

Во вторник, 21 мая, в Киеве могут быть применены графики стабилизационных отключений света. Будут действовать они с 00:00 и на протяжении всех суток.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Почасовые отключения будут для промышленных и бытовых потребителей.

"Они могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до каждого облэнерго", — говорится в сообщении.

Основной причиной введения ограничения электроснабжения стали последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. "Укрэнерго" напоминает, что с 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько электроэнергии, как до начала атак.

Напоминаем, как узнать информацию об отключении по своему адресу. Это можно сделать с помощью нескольких методов.

Графики можно просмотреть на сайте YASNO. Для этого необходимо:

Перейти на сайт YASNO.

Выберите свой регион в правом верхнем углу.

Нажмите "График возможных отключений".

Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Также график отключений можно посмотреть на сайте ДТЭК. Для этого:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, как будет работать общественный транспорт в Киеве на случай обесточивания. Из-за потенциальных отключений электроэнергии Киевпастранс рассматривает возможность обеспечения пассажирских перевозок альтернативными средствами транспорта.