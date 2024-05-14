Работает ли станция метро "Лыбедская" после потопа: что известно на данный момент

Движение автобусов и троллейбусов задерживается

В связи с масштабным порывом водопроводной трубы, который стал причиной затопления станции метро "Лыбедская", на улице Антоновича образовалась огромноя пробка. Здесь перекрыто движение транспорта, а некоторые автобусы и троллейбусы задерживаются.

Сама же станция метро "Лыбедская" работает в обычном режиме. Об этом сообщают очевидцы в столичных Telegram-каналах.

На данный момент известно о том, что движение автобусов №2М, 20, 27, 38Д, 52, 60 и троллейбусов №1, 12, 42, 43К, 42Д №1, 12, 42, 43К, 42Д задерживается по причине провала проезжей части на "Лыбедской". Сама же станция метро работает в обычном режиме.

Специалисты "Киевтеплоэнерго" локализовало место повреждения на улице Антоновича. Аварийная бригада осуществляет отключение участка и обследуют дополнительно локацию для проведения ремонтных работ.

Как оказалось, прорыв произошел во время гидравлических испытаний, которые было необходимо провести для подготовки к следующему отопительному сезону.

Из-за прорыва водопровода на улице Антоновича, движение транспорта временно перекрыто. На месте уже работают все соответствующие службы.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута своей поездки!

Станцию метро "Лыбедская" в Киеве залило водой

Для справки: "Лыбедская" — 27-я станция Киевского метрополитена, расположенная в Голосеевском районе, на Оболонско-Теремковской линии, между станциями "Дворец Украина" и "Демиевская".

Открыта она была 30 декабря 1984 года. Нынешнее название она получила со 2 февраля 1993 года.

С 2011 года станция имеет статус "только что выявленный объект культурного наследия", памятник архитектуры и градостроительства, монументально-декоративного искусства.

Временно является южной конечной станцией на (Оболонско-Теремковской) линии Киевского метрополитена из-за размыва на перегоне между этой станцией и станцией "Демиевская".

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