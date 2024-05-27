Графики отключений: ДТЭК назвал часы, когда не будет света в Киеве

Лимита не хватит покрыть все потребности

В понедельник, 27 мая, в Киеве и области будут применять графики стабилизационных отключений света. Они будут действовать с 06:00 до 24:00.

Об этом сообщает компания ДТЭК. Отмечено, что определенных лимитов "Укрэнерго" хватит в среднем на 81% потребностей столицы.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: по указанию "Укрэнерго", графики отключений будут действовать с 06:00 до 24:00", — говорится в сообщении.

ДТЭК призывает всех экономно потреблять электричество. Для этого пользуйтесь энергоемкими приборами не в пиковые часы с 17:00 до 00:00, а днем.

Отметим, что отключение света применяют при превышении определенных лимитов потребления электричества, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго.

Напоминаем, что посмотреть почасовые графики отключений можно на сайте ДТЭК. Для этого:

Перейти на сайт ДТЭК.

Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".

Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Кроме этого найти информацию об ограничении электричества можно на сайте YASNO. Для этого необходимо:

Перейти на сайт YASNO.

Выберите свой регион в правом верхнем углу.

Нажмите "График возможных отключений".

Введите свою улицу и номер дома в соответствующих строках.

Ранее "Телеграф" писал, где в Киеве найти "Пункты несокрушимости". Во время длительных отключений электроэнергии, перебоев с интернетом и мобильным киевляне могут зайти в места, где можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом.