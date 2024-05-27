Вспыхнула почти вся парковка: в Киеве масштабный пожар охватил более десятка авто (фото, видео)

Пожар уже локализован

В Киеве произошел масштабный пожар. Сообщается, что возгорание произошло на парковке по улице Канальной в столице.

На публикуемых в Сети фото и видео видно, что возгорание распространилось на более десяти автомобилей, припаркованных рядом. Также видны пламя и клубы дыма. Их можно увидеть вдали от источника возгорания.

В ГСЧС подтвердили информацию. В частности, рассказали, что спасателям уже удалось локализовать пожар. Пока они продолжают действия по ликвидации пожара. В пресс-службе сказали, что произошло возгорание автомобилей с угрозой распространения на другие. Сообщения о пожаре спасатели получили в 14:05, а уже в 14:57 его локализовали. К тушению привлекли 5 единиц техники и более 20 пожарных.

Как можно увидеть на видео, автомобили припаркованы под открытым небом на охраняемой парковке. Рядом есть контрольный пункт. Возгорание распространялось по траве, на которой оставлены машины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о серьезном пожаре, произошедшем на Тернопольщине. Салон премиального электрокара выгорел дотла.