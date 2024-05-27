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Вспыхнула почти вся парковка: в Киеве масштабный пожар охватил более десятка авто (фото, видео)

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Колаж Телеграфу Новость обновлена 27 мая 2024, 15:25

Пожар уже локализован

В Киеве произошел масштабный пожар. Сообщается, что возгорание произошло на парковке по улице Канальной в столице.

На публикуемых в Сети фото и видео видно, что возгорание распространилось на более десяти автомобилей, припаркованных рядом. Также видны пламя и клубы дыма. Их можно увидеть вдали от источника возгорания.

В ГСЧС подтвердили информацию. В частности, рассказали, что спасателям уже удалось локализовать пожар. Пока они продолжают действия по ликвидации пожара. В пресс-службе сказали, что произошло возгорание автомобилей с угрозой распространения на другие. Сообщения о пожаре спасатели получили в 14:05, а уже в 14:57 его локализовали. К тушению привлекли 5 единиц техники и более 20 пожарных.

пожар авто в Киеве
пожар авто в Киеве
пожар на парковке в Киеве

Как можно увидеть на видео, автомобили припаркованы под открытым небом на охраняемой парковке. Рядом есть контрольный пункт. Возгорание распространялось по траве, на которой оставлены машины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о серьезном пожаре, произошедшем на Тернопольщине. Салон премиального электрокара выгорел дотла.

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