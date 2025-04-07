Укр

Приведут ли ремонты ГЭС к отключениям света, — ответ "Укргидроэнерго"

Автор
Елена Руденко
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ГЭС действуют как «спасательный круг» для энергосистемы
ГЭС действуют как «спасательный круг» для энергосистемы. Фото Коллаж "Телеграф"

Они быстро компенсируют дефицит, если генерация энергии другими мощностями уменьшается

В 2025 году "Укргидроэнерго" будет проводить капитальный ремонт и реконструкцию оборудования гидроэлектростанций согласно графику, утвержденному приказом Министерства энергетики Украины. Бюджетные средства для этого не будут привлекаться.

Такие данные предоставили на запрос "Телеграфа" в ЧАО "Укргидроэнерго". Там объяснили, что восстановление после ракетных атак и ремонт оборудования гидроэлектростанций "Укргидроэнерго" выполняет исключительно за собственные средства Общества или привлекает кредитные средства международных финансовых организаций.

Относительно того, приведут ли ремонты гидроэлектростанций к дефициту электроэнергии и необходимости вводить графики отключений, там напомнили, что этот вопрос находится в компетенции НЭК "Укрэнерго". Именно оно контролирует обеспечение баланса производства и потребления электрической энергии, в том числе и для обеспечения потребителей.

В "Укргидроэнерго" объяснили, что производимая на гидроэлектростанциях электроэнергия поступает в Объединенную энергосистему Украины. Ключевая задача ГЭС (гидроэлектростанций) и ГАЭС (гидроаккумулирующих электростанций) – обеспечение энергосистемы Украины балансирующими и аварийными мощностями.

"Если внезапно растет спрос или уменьшается выработка электроэнергии другими генерациями (например, из-за снижения мощности АЭС или ВИЭ), ГЭС быстро компенсируют этот дефицит. Таким образом, ГЭС действуют как "спасательный круг" для энергосистемы", — отметил главный инженер Вадим Рассовский.

Как сообщал "Телеграф", 7 апреля в Украине наблюдается значительный энергодефицит в системе, который может вызвать возврат графиков отключения. Украинцев просят экономно использовать электроэнергию в период с 8:00 до 21:00.

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#Ремонт #Укргидроэнерго #ГЭС #графики