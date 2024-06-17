Гривна медленно укрепляется: курс валют на черном рынке Киева

Цена упала на евро и польский злотый

Ситуация на валютном рынке несколько стабилизировалась. Курс доллара перестал лезть вверх, за выходные даже упал на несколько копеек.

А вот евро значительно подешевел, стоимость снизилась примерно на два десятки копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 17 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,64 грн

Евро (EUR): 43,47 грн

Злотый (PLN): 9,94 грн

Канадский доллар (CAD): 29,55 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,55 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,03 грн

Евро (EUR): 44,22 грн

Злотый (PLN): 10,22 грн

Канадский доллар (CAD): 29,86 грн

Швейцарский франк (CHF): 46,07 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,55 грн — продажа 41,08 грн

Евро (EUR): покупка 43,58 грн — продажа 44,36 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за выходные изменился на несколько копеек.

Покупка: 40,98 грн

Продажа: 41,07 грн

Ранее "Телеграф" писал, что на доллар в Украине влияют пять вещей. Прогноз курса в ближайшее время от банкира.