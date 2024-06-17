Гривна медленно укрепляется: курс валют на черном рынке Киева
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Цена упала на евро и польский злотый
Ситуация на валютном рынке несколько стабилизировалась. Курс доллара перестал лезть вверх, за выходные даже упал на несколько копеек.
А вот евро значительно подешевел, стоимость снизилась примерно на два десятки копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 17 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,64 грн
Евро (EUR): 43,47 грн
Злотый (PLN): 9,94 грн
Канадский доллар (CAD): 29,55 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,55 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 41,03 грн
Евро (EUR): 44,22 грн
Злотый (PLN): 10,22 грн
Канадский доллар (CAD): 29,86 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,07 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,55 грн — продажа 41,08 грн
Евро (EUR): покупка 43,58 грн — продажа 44,36 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за выходные изменился на несколько копеек.
Покупка: 40,98 грн
Продажа: 41,07 грн
Ранее "Телеграф" писал, что на доллар в Украине влияют пять вещей. Прогноз курса в ближайшее время от банкира.