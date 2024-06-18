Скандальная компания "Онур" будет ремонтировать мост Метро в Киеве: что не так

Победа подрядчика вызывает сомнения

Единственным участником масштабного тендера на реставрацию автопроездов моста Метро стала турецкая компания "Онур". Подрядчик готов выполнить ремонтные дороги за 1 миллиард 995 миллионов гривен.

Это стало известно из объявления в электронной системе публичных закупок "Prozorro". Срок представления тендерных предложений истек в понедельник, 17 июня.

Участник тендера

Отметим, "Онур" – это турецкая компания, работающая в Тунисе, Молдове, Украине и еще в целом ряде стран. Они гордятся самыми большими подрядами на дорожное строительство, однако регулярно попадают в скандалы.

Также "Онур" часто становится единственным участником тендеров на ремонт дорог не только в Киеве, но и по всей Украине. Реставрация моста Метро стала не исключением.

Засветилась компания в скандале в 2017 году. Тогда Национальная полиция заподозрила "Онур" в некачественном ремонте проспекта Берестейского (Победы) и целого ряда магистралей в Киеве. Согласно материалам расследования, подозревали их в участии схемы завышения стоимости строительных работ.

Фирма также попадала в центр внимания из-за сомнительных тендеров, строительства в не сроки, коррупционных схем и т.д. в других регионах нашего государства.

Напомним, "Киевавтодор" объявил тендер на противоаварийные работы на мосту Метро. На проект выделят из бюджета около 2 миллиардов гривен. Согласно плану все работы должны быть завершены до 31 декабря 2026 года.

Тендерное предложение

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве во время войны решили отремонтировать закрытый Южный мост. Выделенные деньги пойдут на ремонт только двух эстакад.