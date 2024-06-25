Украина - Бельгия: все о матче Евро-2024, онлайн

Сине-желтые рискуют провести свой последний матч на турнире

В среду, 26 июня, сборная Украины проведет матч 3-го тура группового этапа чемпионата Еврпоы-2024 по футболу против команды Бельгии. Обе команды претендуют на выход в плей-офф.

"Телеграф" проведет прямую трансляцию игрового дня национальной команды на Евро-2024. Следить за игрой можно в онлайн-трансляции матча Украина — Бельгия.

Украина — Бельгия: онлайн игрового дня (обновляется)

Официальная заявка на матч с Бельгией.

Сборная Украины подходит к игре в качестве аутсайдера и с самыми худшими шансами на выход в плей-офф из группы Е. Тем не менее Сине-желтые могут выдать "матч года" и победить Бельгию, правда, для этого необходимо надежно сыграть в обороне и реализовать свои моменты. Красные Дьяволы на этом ЧЕ не выглядят непобедимыми — им устроили проблемы и словаки, и румыны. Первые даже взяли три очка.

Матч Украина — Бельгия покажут в прямом эфире в Украине. Добавим, что букмекеры не верят в успех Сине-желтых.

Видеообзор матча Румыния − Украина

Видеообзор матча Словакия − Украина

Напомним, в первом туре чемпионата Европы сборная Украины разгромно проиграла Румынии (0:3), а во втором минимально одолела Словакию (2:1). В группе Е сложилась уникальная ситуация, где все 4 команды после 2 туров набрали по 3 очка. Положение Сине-желтых худшее в квартете, однако наша команда может выйти в 1/8 финала даже в случае проигрыша.