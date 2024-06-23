Украина - Бельгия: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Сине-желтые проведут свою третью игру на турнире

В среду, 26 июня, сборная Украины проведет свой заключительный матч на групповой стадии чемпионата Европы-2024 по футболу. В третьем туре Сине-желтые сыграют против Бельгии.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Бельгия. Встреча состоится в Штутгарте на одноименной арене, начало поединка — в 19:00 по киевскому времени.

Украина — Бельгия — начало в 19:00 (обновляется)

Сборные Украины и Бельгии оказались в тяжелом положении в квартете Е, худшая ситуация у нашей команды. И Сине-желтым, и Красным дьяволам для 100-процентного выхода в плей-офф нужна только победа. Три очка позволят одной из команд гарантированно занять как минимум второе место. В случае ничьей Бельгия точно опередит Украину, которая с 4 очками может остаться без плей-офф. В случае поражения украинцы могут рассчитывать на выход из группы, только если Румыния победит Словакию в параллельной игре.

Турнирное положение команд в группе Е

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть матч Украина — Бельгия. Поединок можно посмотреть бесплатно на нескольких платформах.

Полный видеообзор матча Словакия — Украина

Полный видеообзор матча Румыния — Украина

Напомним, сборная Украины попала на чемпионат Европы-2024 через стыковой раунд Лиги наций УЕФА. В первом туре Евро-2024 украинцы разгромно проиграли Румынии(0:3), затем одолели Словакию (2:1). Бельгия, в свою очередь, проиграла Словакии (0:1) и победила Румынию (2:0). На сайте "Телеграф" доступны видеообзоры игр Сине-желтых на ЧЕ-2024, а также календарь и результаты всех матчей Евро-2024.