Украина - Бельгия: онлайн-трансляция голов на Евро-2024

Сине-желтые близки к вылету из соревнований

В среду, 26 июня, сборная Украины проведет свой последний матч группового этапа на чемпионате Европы-2024 по футболу. Противостоять нашей команде будут бельгийцы.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Бельгия. В этой статье оперативно будут доступны только видео голов. Детальная прямая трансляция игры доступна по ссылке.

Украина — Бельгия — начало в 19:00 (обновляется)

Поединок несет принципиальный характер, ведь победитель напрямую попадет в плей-офф ЧЕ-2024, причем, возможно, с первого места. Добавим, что Сине-желтых в этой игре устраивает только победа, однако есть варианты, которые выведут нашу команду в 1/8 финала даже в случае поражения.

Матч Украина — Бельгия покажут в прямом эфире в Украине сразу на нескольких платформах, есть и бесплатные варианты для просмотра. Добавим, что игра состоится в Штутгарте на одноименной арене, начало встречи в 19:00 по киевскому времени. К слову, букмекеры не верят в Сине-желтых. В параллельной игре группы Е Румыния и Словакия могут сыграть "договорняк", который выведет обе команды в плей-офф.