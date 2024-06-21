Над Землей взойдет "Клубничная луна": что это за явление и когда увидеть в Украине (фото)

Это название стало особенно популярным на западе

В пятницу, 21 июня, можно будет увидеть "Клубничную луну". В этот день будет его пик. Такой эффект продержится еще на следующий день – 22 июня.

"Телеграф" рассказывает, что это за явление. А также когда его можно увидеть по киевскому времени.

Отмечается, что первая полная Луна лета, или "Клубничная Луна", обычно восходит через день после летнего солнцестояния в Северном полушарии, то есть после 20 июня. Именно в это время он будет очень низко над горизонтом.

Обратите внимание, что "Клубничной" его назвали индейцы Северной Америки, которые использовали его для обозначения сезона сбора клубники. В разных культурах июньское полнолуние имеет другие названия:

китайцы — Луна Лотоса;

кельты — Конская Луна;

окканы — Двойная Луна;

чероки — Луна Зеленой Кукурузы.

Но именно название "Клубничная луна" стало особенно популярным на западе.

Клубничный месяц

Когда взойдет

В 2024 году его можно будет наблюдать 21 июня. Луна достигнет фазы полной 22 июня в 04:08 по киевскому времени.

Поскольку луна находится напротив Солнца по отношению к Земле и отражает положение Солнца на небе, она имеет чрезвычайно яркий оттенок. Иногда луна может приобретать легкий красный оттенок, но обычно название в таком случае более символично.

Что можно и нельзя делать в эти дни

В период полной Луны эмоции могут быть на пике. Так, во время Клуночной луны, как и любое полнолуние советуют провести в максимальном покое и не принимать серьезных решений.

На Клубничную луну рекомендуют:

заниматься завершением проектов, заканчивать все начатое раньше, подводить итоги;

выполнять обещания, отдавать долги;

заниматься творчеством и медитациями;

мириться с теми, с кем в ссоре.

Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать в день летнего солнцестояния, чтобы не навлечь беду.