Над Землей взойдет "Клубничная луна": что это за явление и когда увидеть в Украине (фото)
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Это название стало особенно популярным на западе
В пятницу, 21 июня, можно будет увидеть "Клубничную луну". В этот день будет его пик. Такой эффект продержится еще на следующий день – 22 июня.
"Телеграф" рассказывает, что это за явление. А также когда его можно увидеть по киевскому времени.
Отмечается, что первая полная Луна лета, или "Клубничная Луна", обычно восходит через день после летнего солнцестояния в Северном полушарии, то есть после 20 июня. Именно в это время он будет очень низко над горизонтом.
Обратите внимание, что "Клубничной" его назвали индейцы Северной Америки, которые использовали его для обозначения сезона сбора клубники. В разных культурах июньское полнолуние имеет другие названия:
- китайцы — Луна Лотоса;
- кельты — Конская Луна;
- окканы — Двойная Луна;
- чероки — Луна Зеленой Кукурузы.
Но именно название "Клубничная луна" стало особенно популярным на западе.
Когда взойдет
В 2024 году его можно будет наблюдать 21 июня. Луна достигнет фазы полной 22 июня в 04:08 по киевскому времени.
Поскольку луна находится напротив Солнца по отношению к Земле и отражает положение Солнца на небе, она имеет чрезвычайно яркий оттенок. Иногда луна может приобретать легкий красный оттенок, но обычно название в таком случае более символично.
Что можно и нельзя делать в эти дни
В период полной Луны эмоции могут быть на пике. Так, во время Клуночной луны, как и любое полнолуние советуют провести в максимальном покое и не принимать серьезных решений.
На Клубничную луну рекомендуют:
- заниматься завершением проектов, заканчивать все начатое раньше, подводить итоги;
- выполнять обещания, отдавать долги;
- заниматься творчеством и медитациями;
- мириться с теми, с кем в ссоре.
Ранее "Телеграф" писал, что нельзя делать в день летнего солнцестояния, чтобы не навлечь беду.