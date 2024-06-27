Rozetka закрывает свой самый большой магазин в Киеве: в чем причина

Торговая точка работала с 2017 года

Маркетплейс Rozetka закроет свой магазин на проспекте Степана Бандеры возле метро "Почайна" в Киеве. Это произойдет 30 июня.

Об этом сообщил совладелец Rozetka Владислав Чечеткин, пишет Forbes Ukraine. Помещение, в котором находится магазин, компания арендовала и теперь покидает здание.

Это самая большая торговая точка ритейлера площадью 4 тыс. кв. м. Ее открыли в 2017 году.

"Мы заменили этот магазин десятками новых меньших по размеру", – отметил Чечеткин.

В настоящее время в сети работает 486 магазинов. У Rozetka остается еще три больших офлайн-магазина, а именно в Киеве на Крещатике, в Одессе в Семафорном переулке и Харькове на улице Клочковской. В компании подчеркнули, что все они продолжают работать.

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Магазины уже готовятся к открытию. Сейчас там снимают вывески с фасада на ремонт, а именно подкручивают диоды, обновляют крепеж. Однако сейчас дата запуска работы торговой точки в Киеве неизвестна.

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