Rozetka закриває свій найбільший магазин у Києві: в чому причина

Торгова точка працювала з 2017 року

Маркетплейс Rozetka закриє свій магазин на проспекті Степана Бандери біля метро "Почайна" в Києві. Це відбудеться 30 червня.

Про це повідомив співвласник Rozetka Владислав Чечоткін, пише Forbes Ukraine. Приміщення, в якому знаходиться магазин, компанія орендувала, і тепер покидає будівлю.

Це найбільша торгова точка ритейлера площею 4 тис. кв. м, яку відкрили у 2017 році.

"Ми замінили цей магазин десятками нових менших за розміром", – зазначив Чечоткін.

Наразі у мережі працює 486 магазинів. У Rozetka залишається ще три великих офлайн-магазини, а саме в Києві на Хрещатику, в Одесі в провулку Семафорному та Харкові на вулиці Клочковській. У компанії підкреслили, що всі вони продовжують працювати.

Нагадуємо, що IKEA повертається до Києва. Компанія прийняла рішення про повернення на український ринок. Це стало можливим завдяки успішному відновленню роботи інших відомих брендів, таких як H&M та Inditex (Zara, Bershka).

Магазини вже готується до відкриття. Зараз там знімають вивіски з фасаду на ремонт, а саме підкручують діоди, оновлюють кріплення. Однак наразі дата запуску роботи торгової точки в Києві невідома.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві демонтували популярний McDonald’s. Що відбувається на місці будівництва.