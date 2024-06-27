Таинственная смерть военного атташе США в Киеве: все подробности и странные моменты

Посланник был очень непростым сотрудником, обстоятельства дела полностью засекретили

В Государственном департаменте США подтвердили факт смерти атташе американского посольства в Украине. Об этом официально на брифинге сообщил спикер внешнеполитического ведомства Штатов Мэттью Миллер. Он также уточнил, что умерший подчинялся руководителю миссии в посольстве в Киеве (т.е. непосредственно послу США Бриджит Бринк). А жизнь этого посланника предварительно прервалась по естественным причинам.

Во вторник, 25 июня, в одном из номеров отеля Hilton в Киеве около 11:00 обнаружили тело атташе посольства США в Украине.

На теле не обнаружили никаких следов насилия, а дверь гостиничного номера была закрыта изнутри. По предварительным данным, столичные медики не проводили вскрытие, ведь американцы сразу забрали тело и сами будут проводить все экспертизы, а также делать окончательные заключения.

Источники "Телеграфа" подтвердили, что атташе находился в Украине с 15 июня, а по медицинским данным посольства США, дипломат якобы обладал повышенным уровнем холестерина. Это пока называется вероятной причиной его смерти. Умерший был военным атташе.

Впрочем, какую миссию и что именно за вопросы он курировал, отечественные правоохранители не сообщают — все обстоятельства этой таинственной смерти силовики и украинские госорганы оперативно засекретили. И по нашей информации, наложили запрет на доступ к ней СМИ. Что и породило сразу всевозможные конспирологические версии. Очевидно, кроме морально-нравственных соображений из-за потери сотрудника дипмиссии на ситуацию со смертью атташе в Киеве накладываются еще и политические, военные и другие наслоения.

Примечательно, ситуация с атташе настолько секретна и таинственна, что официальные страницы посольства США даже по состоянию на четверг, 27 июня, еще не выразили соболезнования, а также не опубликовали ни одного некролога для своего сотрудника. Что косвенно тоже придает этому событию загадочную окраску.

В комментарии "Телеграфу" в посольстве США воздержались от подробностей по этому случаю, ссылаясь на конфиденциальность.

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Отметим, это не единственная загадочная смерть американского дипломата в Киеве. Как известно, в 2020 году недалеко от американского посольства обнаружили без сознания дипломатку Санвер Никаэло, которая после госпитализации от травмы головы скончалась в столичной клинике. Погибшая была супругой военного пресс-аташе при посольстве США. Обстоятельства этого расследования также были засекречены, к нему даже привлекали агентов ФБР.

Как сообщалось, в июне этого года в Киеве киллер подбежал к припаркованному автомобилю и несколько раз выстрелил в сидящего в салоне мужчину. Как выяснилось, убийца пытался ликвидировать известного казахского оппозиционера, журналиста и активиста Айдоса Садыкова.

Также "Телеграф" писал, что столичные правоохранители оперативно нашли и объявили о подозрении двум мужчинам, совершившим это дерзкое покушение.