Покушение на чиновника Запорожского горсовета: пострадавший скончался в больнице (фото)

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров прокомментировал убийство местного чиновника

В Запорожье местный чиновник Максим Денщик, на которого утром 11 июня было совершено покушение, скончался. Тем временем полицейские разыскивают киллера.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Запорожской области. Официальный комментарий опубликовали на сайте ведомства.

В полиции подтвердили, что злоумышленник произвел четыре выстрела у пострадавшего у подъезда многоэтажки из огнестрельного оружия. Сообщение о стрельбе и ранении мужчины поступило в отделение в 07:55.

В Национальной полиции уточнили, что потерпевший скончался при оказании медицинской помощи в больнице.

Следователи уже открыли уголовное производство. Правовая квалификация — ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Покушение на Максима Денщика прокомментировал глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

"Резонансное убийство в Запорожье не имеет права остаться без внимания ни власти, ни правоохранителей ", — написал он в своем Telegram. И добавил, что расследование резонансного убийства — на особом контроле.

Глава региона отметил, что Запорожье – не место для криминальных разборок. Он пообещал, что власти совместно с правоохранителями будут проводить превентивную работу по искоренению криминалитета в областном центре. "Отдельное внимание — к усилению мер безопасности жителей города на улицах. Работаем на предупреждение", — добавил он.

Следует отметить, 2 мая убитый Максим Денщик заявил о давлении и угрозах со стороны председателя ЗОВА Федорова Ивана.

По словам Денщика, Федоров "по хорошему" предлагал ему несколько раз уволиться с занимаемой должности по собственному желанию.

Ранее "Телеграф" сообщил, что покушение на пострадавшего от выстрелов премьер-министра Словакии Роберта Фицо могло быть совершено по политическим мотивам. При этом страна практически стоит на пороге войны.