Таємнича смерть військового аташе США в Києві: всі подробиці і дивні моменти

Дипломат був дуже непростим співробітником, обставини справи повністю засекретили

У Державному департаменті США підтвердили факт смерті аташе американського посольства в Україні. Про це офіційно на брифінгу повідомив речник зовнішньополітичного відомства Штатів Меттью Міллер. Він також уточнив, що померлий підпорядковувався керівнику місії у посольстві у Києві (тобто безпосередньо послу США Бріджит Брінк). А життя дипломата попередньо перервалося за природних причин.

У вівторок, 25 червня, в одному з номерів готелю Hilton у Києві біля 11:00 виявили тіло аташе посольства США в Україні.

На тілі не виявили жодних слідів насильства, а двері готельного номеру були зачинені зсередини. За попередніми даними, столичні медики не проводили розтин, адже американці одразу забрали тіло та будуть самі проводити всі експертизи і робити остаточні заключення.

Джерела "Телеграфу" підтвердили, що аташе перебував в Україні з 15 червня, а за медичними даними посольства США, дипломат нібито мав підвищений рівень холестерину. Це поки й називається ймовірною причиною його смерті. Померлий був військовим аташе.

Втім, яку місію і якими саме питаннями він опікувався, вітчизняні правоохоронці не повідомляють — всі обставини цієї таємничої смерті правоохоронці і українські держоргани оперативно засекретили. Та за нашою інформацією наклали заборону для доступу до неї ЗМІ. Що й породило одразу різноманітні конспірологічні версії. Очевидно, окрім морально-етичних міркувань через втрату співробітника дипмісії на ситуацію зі смертю аташе в Києві накладаються ще й політичні, військові та інші нашарування.

Примітно, ситуація з аташе настільки секретна і втаємничена, що офіційні сторінки посольства США навіть станом на четвер, 27 червня, ще не висловили співчуття та не опублікували жодного некролога щодо свого співробітника. Що опосередковано теж додає цій події дивного забарвлення.

У коментарі "Телеграфу" у посольстві США утримались від подробиць щодо цього випадку, посилаючись на конфіденційність.

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Зазначимо, це не єдина смерть американського дипломата у Києві. 2020-го недалеко від американського посольства знайшли непритомною дипломатку Санвер Нікаело, яка після госпіталізації від травми голови померла у столичній клініці. Загибла була дружиною військового пресаташе при посольстві США. Обставини того розслідування також були засекречені, до нього навіть долучали агентів ФБР.

Як повідомлялося, у червні цього року в Києві кілер підбіг до припаркованого автомобіля та кілька разів вистрілив у чоловіка, який сидів у салоні. Як з'ясувалося згодом, вбивця намагався ліквідувати відомого казахського опозиціонера, журналіста та активіста Айдоса Садикова.

Також "Телеграф" писав, що столичні правоохоронці оперативно знайшли та оголосили про підозру двом чоловікам, які здійснили цей зухвалий замах.